Dégradation du temps à partir de mercredi

(Belga) Le temps restera estival et généralement sec jusqu'à mardi compris, indique samedi l'IRM dans son bulletin météo de la mi-journée. Par contre, le temps se dégradera et sera de moins en moins chaud à partir de mercredi.

Dimanche, les nuages seront plus nombreux dans la partie sud du pays mais il s'agira principalement de nuages élevés. Les températures, encore très douces pour la saison, seront comprises entre 21 degrés à la mer et par endroits 26 degrés dans l'intérieur des terres. Lundi, le temps restera sec et ensoleillé avec des maxima de 20 degrés à la Côte à 25 ou 26 degrés dans l'intérieur. Mardi, il fera assez ensoleillé avec probablement quelques nuages cumuliformes dans le courant de la journée. Le temps devrait rester sec avec des températures entre 21 degrés à la Côte et 26 ou 27 degrés dans l'intérieur. À l'avant d'une perturbation atlantique, le temps deviendra plus instable mercredi. Des nuages cumuliformes se développeront et le risque d'averses augmentera. Ces dernières pourront être accompagnées d'orage. Le mercure oscillera entre 19 et 23 degrés. Jeudi, une perturbation active traversera notre pays d'ouest en est, à l'origine d'un temps très nuageux avec des périodes de pluies parfois modérées. Les maxima iront de 17 à 21 degrés. Vendredi, il fera généralement sec de l'ouest au centre du pays avec même parfois de larges éclaircies. Dans l'est et le sud-est par contre, le ciel sera très nuageux avec la possibilité de faibles pluies. Samedi, un temps sec et lumineux laissera la place à un temps nuageux suivi de pluie depuis l'ouest. (Belga)