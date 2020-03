Dehors ou dedans ? Voici les prévisions météo pour la 1ère semaine coronavirus

Vous serez nombreux à devoir prendre congé un ou plusieurs jours la semaine prochaine pour rester avec vos enfants privés d'école par les mesures restrictives du gouvernement fédéral annoncées jeudi soir pour limiter la propagation de la maladie CoVid-19. Devrez-vous passer la journée entière à la maison ou pourrez-vous jouer avec eux dans le jardin ou faire de grandes balades dans la nature (pour les petits, mieux vaudra éviter les jardins d'enfant et ses contacts avec de nombreux autres enfants). Vous observerez que l'Institut Royal de Météorologie (IRM) nous annonce ENFIN un temps UN PETIT PEU meilleur.

Mais avant la semaine prochaine, commençons par ce week-end.

Samedi, il fera dans l'ensemble très nuageux avec de faibles averses ou faibles pluies intermittentes. Les périodes de temps seront tout de même majoritaires. Maxima de 6 degrés entre Hautes Fagnes à 10 ou 11 degrés de l'ouest au centre du pays. Vent faible puis modéré de secteur sud.

Dimanche, quelques éclaircies se partageront la journée avec des périodes nuageuses mais le temps restera sec. Les maxima seront compris en 10 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés en Campine, sous un vent modéré à parfois assez fort de secteur sud à sud-ouest.

Lundi à l'aube, du brouillard est possible dans les vallées ardennaises. En journée, le ciel sera à nouveau partagé entre éclaircies et champs nuageux, pouvant localement laisser s'échapper quelques gouttes. Les maxima oscilleront entre 9 degrés à la mer et 13 ou 14 degrés dans le centre du pays, sous un vent souvent faible de direction variable, au littoral modéré de nord-ouest.

Mardi, le temps restera à nouveau sec sur la plupart des régions avec une nébulosité variable. Les champs nuageux seront un peu plus nombreux en Haute Belgique, éventuellement accompagnés d'une faible averse. Les maxima seront compris entre 11 et 15 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud-ouest.

Mercredi, les éclaircies laisseront rapidement la place à un temps nuageux. Une zone de pluie devrait atteindre le nord-ouest du pays l'après-midi, avant de s'enfoncer en soirée et la nuit suivante sur le reste du pays. Les maxima resteront encore assez doux avec des valeurs comprises entre 11 et 14 degrés. Le vent sera souvent modéré de secteur ouest à sud-ouest, virant plus tard au secteur nord à nord-ouest.

Jeudi, une zone de pluie pourrait traîner une partie de la journée sur la partie sud-est de notre territoire, suivie d'un ciel changeant avec le risque d'une averse isolée. Le vent de secteur nord sera faible à modéré. Les maxima ne dépasseront pas 9 degrés. La nuit suivante, de faibles gelées pourront même faire leur retour.