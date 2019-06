DÉLUGE à Bruxelles: une salle de sport soudainement inondée par le TOIT, des rues transformées en torrents d'eau (photos et vidéos)

A Bruxelles, la pluie est tombée de façon très intense et pendant peu de temps. Résultat, des rues sont inondées. A Anderlecht, des trombes d'eau se sont infiltrées dans une salle de sport.

Les orages n'ont pas épargné la capitale. Des photos et vidéos nous proviennent de plusieurs communes via le bouton orange Alertez-nous. Ces images révèlent des torrents d'eau inondant les routes et trottoirs bruxellois. Parmi les images les plus impressionnantes, figurent sans aucun doute celles envoyées par Farah. Elles montrent une salle de sport inondée par le toit de façon soudaine.

A Molenbeek, des rues entières ont été inondées, comme en témoignent ces images.

Des trombes d'eau se sont également abattues sur la place Flagey, à Ixelles.



Plusieurs habitants d'Etterbeek nous ont aussi parlé de véritable "déluge".





L'alerte orage s'étend jusqu'à 4h du matin

Les intempéries ont également touché la Wallonie. L'alerte "orange" lancée par l'institut royal météorologique (IRM), a débuté à 21h00 ce mercredi pour se terminer jeudi à 4h00 dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle correspond à des précipitations de 31 à 50 l/m² en une heure ou un risque de fortes rafales sur une zone étendue ou un risque de grêlons de 3 à 5 cm.





Par après, le temps deviendra plus calme et plus sec depuis la frontière française.