Dennis puis Ciara: deux tempêtes en quelques jours, est-ce exceptionnel?

La tempête Dennis a atteint la Belgique ce dimanche après-midi et a provoqué de nombreux dégâts. L'Institut royal météorologique a lancé un avertissement jaune sur le pays pour du vent jusqu'à ce dimanche 23h, lorsque la tempête doit quitter notre territoire. Les prévisions ont annoncé des rafales de 70 à 90 km/h, voire 100 km/h localement.

Dennis est la deuxième tempête à toucher la Belgique après Ciara il y a semaine. Deux tempêtes en peu de temps, est-ce exceptionnel chez nous? Vous vous êtes peut-être posé la question. Nous l'avons présentée à David Dehenauw dans le RTL INFO 19H. Voici la réponse du météorologue de l'IRM: "C'est assez inhabituel, mais on est loin des records puisqu'en 1990, entre le 25 janvier et le 1er mars, donc en cinq semaines, on a eu dix tempêtes. Ça c'est le record absolu".