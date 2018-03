Dernier jour de douceur avant le retour en force de l'HIVER: le mercure passe sous zéro dès cette nuit

Après quelques journées plus douces, l'hiver fait son retour. L'IRM a émis une alerte jaune sur tout le pays en raison de précipitation sous forme de neige fondante qui pourront donner lieu à des accumulations de 1 à 3 cm.

Aujourd'hui, le ciel sera partiellement à très nuageux avec par moments des averses. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Ces averses se déplaceront progressivement vers le nord est en cours de journée. Le temps pourrait donc devenir généralement sec dans les régions proches de la frontière française l'après-midi. Il fera encore relativement doux avec des maxima de 6 à 8 degrés en Ardenne et de 9 à 12 degrés ailleurs. Le vent sera faible à parfois modéré de sud-ouest et s'orientant graduellement au nord/nord-est.



Une nuit nettement plus froide

Ce soir et cette nuit, le temps deviendra nettement plus froid avec des températures qui plongeront vers des valeurs comprises entre -4 et 0 degré à partir du nord-est. Le ciel se chargera et quelques chutes de neige seront déjà possibles ici et là à partir de l'Allemagne et des Pays-Bas. Le vent se renforcera également pour devenir modéré ou assez fort, même fort au littoral, de nord-est.

Samedi, le temps redevient hivernal. Une perturbation en provenance du nord-est va traverser notre pays tout en s'affaiblissant, et conduire à quelques faibles chutes de neige. Les maxima auront du mal monter au dessus de zéro degré dans le nord tandis que le sud aura des valeurs proches de 1 à 2 degrés. Vent piquant d'est à nord-est et les températures ressenties seront donc encore plus basses de quelques degrés.

Dimanche, le temps sera partiellement nuageux et généralement sec. Surtout en matinée, quelques faibles chutes de neige sont possibles le long de la frontière française. L'après-midi, le ciel deviendra plus lumineux malgré la présence de nuages élevés. Les températures seront proches de 0 ou 1 degré dans le centre sous un vent soutenu de nord-est. Les températures ressenties seront donc encore plus basses.

Lundi sera une journée sèche et assez ensoleillée, avec quelques nuages d'altitude. Maxima dans le centre proches de 1 ou 2 degrés sous un vent désagréable de nord-est.

Mardi, de l'air maritime sera envoyé vers nos régions, avec comme conséquences un temps gris et de faibles pluies ou bruines. Ces dernières pourront adopter un caractère hivernal en Ardenne. Maxima un peu plus doux, entre 2 et 7 degrés.

Mercredi et surtout jeudi, le risque de pluie ou d'averses augmente sensiblement, à l'approche de perturbations atlantiques. Maxima autour de 7 degrés.