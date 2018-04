Dernière journée estivale ce dimanche

(Belga) Les prévisions de l'IRM pour dimanche après-midi comportent du soleil et des maxima de 21° à 27° mais également des nuages. Cette nébulosité générera parfois des averses et des orages. Il s'agira de la dernière journée de cette période quasi estivale. Le vent sera modéré de sud à sud­ ouest.

Dimanche soir, la tendance aux averses diminuera peu à peu. Après un intermède généralement sec, le ciel se chargera et une faible zone de pluie traversera la Belgique d'ouest en est. En toute fin de nuit, de larges éclaircies se développeront sur la moitié nord­ ouest. Les maxima varieront entre 8 et 10 degrés, sous un vent modéré d'ouest à sud­-ouest. Lundi matin, le ciel sera encore couvert en Ardenne où les dernières pluies de la nuit s'attarderont. Ailleurs, il fera sec avec de belles éclaircies. Durant la journée, la nébulosité augmentera mais le temps restera sec. Les maxima varieront autour de 12° à la mer, 13° en Hautes­ Fagnes et 17° ou 18° dans le centre. Mardi matin, il fera sec sous un ciel partagé entre éclaircies et voiles d'altitude. Les nuages seront cependant déjà nombreux à l'ouest de l'Escaut. Dans le courant de la journée, le ciel se couvrira et quelques faibles pluies toucheront essentiellement la région côtière et le nord­-ouest du pays. Le temps devrait rester majoritairement sec sur les autres régions. Les maxima varieront entre 14° à la mer et 19° en Lorraine, avec des valeurs proches de 17° dans le centre. (Belga)