Dernières averses avant un week-end chaud et ensoleillé

(Belga) La nébulosité sera variable à abondante jeudi après-midi avec encore quelques averses, principalement dans le sud-est du pays, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Progressivement, les éclaircies s'élargiront, sous des températures oscillant entre 17 et 22 degrés. Le vent sera modéré, et à la mer parfois assez fort, de secteur ouest.

Jeudi soir, le ciel sera dégagé. A l'ouest, quelques nuages bas viendront perturber la sérénité du ciel pendant la nuit mais le temps devrait rester sec. Les minima seront compris entre 6 et 12 degrés. Vendredi, le ciel sera partagé entre les champs nuageux et les éclaircies, à une averse près. Le thermomètre affichera jusqu'à 21 degrés, en prélude à un week-end chaud et ensoleillé. Samedi, la journée sera estivale, avec un soleil généreux d'abord puis quelques nuages. Les maxima seront proches de 23 degrés dans le centre, sous un vent modéré, puis faible, qui soufflera de secteur nord-est. Enfin dimanche, le mercure pourra grimper jusqu'à 28 degrés. Le ciel sera dégagé avec tout au plus quelques voiles d'altitude passagers. (Belga)