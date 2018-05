Des averses au moins jusque dimanche

(Belga) Des averses sont à prévoir au moins jusque dimanche, voire même lundi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo de la mi-journée.

Mercredi après-midi, le temps sera marqué par une alternance d'éclaircies et de passages nuageux avec par endroits un risque d'averses. Il fera ensuite pratiquement sec sur la moitié nord-ouest du pays et les éclaircies deviendront plus généreuses à l'ouest de l'Escaut. Il soufflera un vent modéré de secteur ouest modéré sur l'intérieur du pays, et modéré à assez fort avec des pointes de 50 km/h au littoral. Les maxima se situeront entre 11 degrés en Ardenne et 15 degrés dans le centre. Mercredi soir et durant la nuit, le temps restera le plus souvent sec et de larges éclaircies se développeront sur l'ouest et le centre. Sur l'est par contre, les nuages seront un peu plus nombreux et quelques ondées pourront encore éclater localement. Les minima atteindront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés à la côte, avec des valeurs proches de 8 degrés dans le centre. Jeudi matin, le temps sera sec avec de belles éclaircies. La nébulosité augmentera ensuite, de même que le risque d'averses. Le mercure oscillera entre 9 et 15 degrés. Vendredi, il fera dans un premier temps sec et partiellement nuageux, avant l'arrivée de pluies surtout sur la moitié nord-ouest du pays. Il fera cependant un peu plus doux (de 14 à 18 degrés). Samedi, le temps sera encore légèrement variable avec quelques ondées et des maxima de 13 à 17 degrés. Dimanche, de la pluie, voire des averses orageuses, sont attendues, sous des maxima compris entre 15 et 20 degrés. (Belga)