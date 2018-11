Des averses avant le retour du soleil mercredi

(Belga) Une ligne d'averses traversera le pays d'ouest en est mardi, prévoit l'Institut royal météorologique. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu à la mer. Le temps deviendra sec par l'arrière et de larges éclaircies suivront. Il fera entre 8 et 13 degrés, sous un vent modéré et assez fort à la mer. Des rafales de 50, voire 60 km/h, sont possibles.

Le ciel se dégagera mardi soir dans la plupart des régions mais de la brume, du brouillard et des nuages bas se formeront pendant la nuit par endroits. Les minima seront compris entre 3 et 7 degrés. La journée de mercredi débutera sous une grisaille matinale. Ensuite, le temps sera assez beau avec du soleil et des nuages élevés. Le thermomètre affichera de 8 à 13 degrés. Jeudi, il fera sec et ensoleillé. Les températures resteront douces avec jusqu'à 11 degrés en Haute Belgique et même 15 degrés dans le centre.