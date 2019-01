Des averses avant un vendredi globalement sec

(Belga) Un temps variable avec des averses est au programme de l'après-midi de jeudi. Ces averses prendront la forme de neige en Ardenne, tandis qu'ailleurs il s'agira d'abord de pluie, puis parfois de neige fondante ou de grésil dans un second temps, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima attendus tournent autour de 5 degrés dans le centre.

Un coup de tonnerre local n'est pas exclu. Le vent sera modéré de secteur nord-ouest avec des rafales jusque 60 km/h dans l'intérieur des terres tandis qu'au littoral il sera assez fort avec des rafales jusque 65 km/h. En soirée et durant la nuit, le temps restera variable avec encore quelques averses hivernales, de neige en Ardenne. Des plaques de glace pourraient se former, surtout sur l'est du pays, tandis que le mercure oscillera entre -4 et +2 degrés. Vendredi, champs nuageux et éclaircies se partageront le ciel, qui restera sec sur la plupart des régions. (Belga)