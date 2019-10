Des averses en coup de vent

(Belga) Des averses sont attendues, mercredi après-midi, qui pourront prendre un caractère orageux et s'accompagner de quelques coups de vent, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques éclaircies pourraient réussir à percer les nuages. Les maxima atteindront 8 degrés en Hautes-Fagnes et 13 ou 14 degrés au littoral.

Le vent, de secteur sud-ouest, sera modéré à assez fort, avec des rafales de 40 à 70 km/h, voire un peu plus lors d'averses. En soirée et durant la nuit, le temps restera variable et un coup de tonnerre n'est pas exclu à la mer. Le risque d'averse augmentera en cours de nuit au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima oscilleront entre 6 et 10 degrés, sous un vent d'ouest à sud-ouest modéré à parfois assez fort. Jeudi, les nuages couvriront partiellement le ciel et de nouvelles averses sont prévues. Le mercure ne dépassera pas 10 degrés sur les hauteurs ardennaises et 16 degrés sur l'ouest. Il faudra attendre samedi pour une hausse des températures. L'IRM prévoit entre 16 et 20 degrés.