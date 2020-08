Des averses et des orages au programme ce jeudi après-midi

(Belga) Le temps sera instable, jeudi après-midi, avec le développement d'averses et d'orages parfois intenses, selon les prévisions de l'IRM. Ils pourraient s'accompagner de grêle et de coups de vent. La localisation exacte reste difficile à prévoir mais l'ouest et le nord du pays semblent être les régions les plus concernées. Les maxima se situeront entre 27 et 33 degrés sous un vent faible à modéré de sud-sud-ouest.

Ce soir, l'IRM prévoit encore des averses et des orages parfois importants. Ce n'est que dans le courant de la nuit que ce risque diminuera progressivement. Le ciel deviendra alors partiellement à peu nuageux et seule une averse isolée sera possible. Les minima varieront entre 16 et 21 degrés, sous un vent généralement faible de secteur sud ou de direction variable. Vendredi, le territoire sera encore confronté à un temps très variable avec des éclaircies mais également, en cours de journée, le développement d'averses et d'orages. Il fera moins chaud, avec des maxima de 23 à 29 degrés. Le vent sera faible à souvent modéré de sud virant progressivement au secteur ouest. La nuit de vendredi à samedi, quelques averses traîneront encore localement avant le retour d'un temps généralement sec. Les températures nocturnes se situeront entre entre 13 et 19 degrés. (Belga)