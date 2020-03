Des averses et giboulées attendues par endroits

(Belga) Mardi après-midi, des éclaircies alterneront avec des nuages cumuliformes, qui donneront lieu à des averses localisées, sous forme de pluie et parfois de grésil ou de neige fondante, indique l'Institut royal météorologique dans ses prévisions de fin de matinée. Une pluie intense pourrait être ponctuée d'un coup de tonnerre.

Le ciel va s'obscurcir au fil des heures. Les maxima se situeront entre 3 et 6° au sud du sillon Sambre et Meuse, et autour de 7 ou 8° ailleurs. Le temps redeviendra sec dans le courant de la nuit à partir de l'ouest. Les minima seront compris entre 0 et -2° sur les hauteurs de l'Ardenne et entre 0 et 4° ailleurs. Des formations de plaques de glace ou givre pourraient dès lors apparaître sur les voies de circulation. (Belga)