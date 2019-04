Des averses hivernales toujours possibles, surtout au sud du Sillon Sambre et Meuse

(Belga) Le temps sera généralement sec dimanche après-midi, mais des averses hivernales peuvent toujours se manifester, surtout au sud du Sillon Sambre et Meuse, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique de la mi-journée. Les maxima seront compris entre 5 et 10°. La nuit sera fraîche, le mercure pourra descendre sous les -3°.

Lundi, la journée débutera sous le soleil mais les nuages feront progressivement leur apparition. Le temps restera par contre sec. Le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 16°. Il fera encore un peu plus chaud mardi, avec des maxima entre 12 et 18°. Le ciel sera à nouveau bien couvert, et quelques averses localisées sont attendues. Le même scénario se reproduira mercredi. Le mercure grimpera plus franchement à partir de jeudi, il pourra parfois dépasser les 20°. Le soleil sera également plus présent. (Belga)