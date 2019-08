Des averses localement fortes et orageuses dans l'après-midi

(Belga) Des averses répandues et localement fortes et orageuses sont attendues lundi après-midi. L'IRM prévoit des maxima voisins de 21 degrés dans le centre. Le vent soufflera modérément. Des rafales sous les averses sont possibles.

Cette nuit, le temps restera changeant. Surtout sur le nord, on prévoit encore des averses avec un coup de tonnerre local. Les minima atteindront 7 à 8 degrés en Hautes-Fagnes, 11-12 degrés sur le centre et 13 au littoral. Un vent modéré de sud-ouest soufflera sur nos régions, à la Côte parfois assez fort d'ouest à nord-ouest. Mardi matin, le temps sera d'abord peu à partiellement nuageux avec le risque d'une ondée. La nébulosité augmentera graduellement et des averses se développeront ensuite, localement orageuses. Les maxima oscilleront entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 20 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de sud-ouest à ouest, plus tard d'ouest-nord-ouest et au littoral parfois assez fort. La nuit de mardi à mercredi se déroulera quasiment au sec avec parfois de larges éclaircies. En fin de nuit, une augmentation de la nébulosité à partir de l'ouest est annoncée. Les minima se situeront autour de 6 degrés dans les Hautes-Fagnes et 13 degrés en bord de mer. Le vent sera faible et parfois modéré de secteur sud-ouest. (Belga)