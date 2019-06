Des averses locales, parfois orageuses, frappent la Belgique: Sarah filme de gros grêlons à Arville (vidéo)

Sarah a filmé les grêlons s'abattre sur Arville, en province de Luxembourg, et nous a envoyé la vidéo via le bouton orange Alertez-nous. Les prochaines heures, le ciel devrait être très nuageux avec de la pluie ou des averses, qui pourraient être orageuses localement. On prévoit des rafales de 50 à 60 km/h, voire parfois plus, lors d'averses orageuses. Entre les averses, quelques larges éclaircies sont possibles.





Temps variable ce soir

Ce soir, le temps restera variable à parfois très nuageux avec encore quelques averses par endroits. En seconde partie de nuit, il fera progressivement plus sec avec de larges éclaircies. Les minima descendront entre 8 ou 9 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés sur les grandes villes. Le vent sera d'abord modéré de sud-sud-ouest. Il diminuera ensuite en intensité pour devenir faible à parfois modéré de sud à sud-est.