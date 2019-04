Des averses locales, parfois orageuses, sous des températures douces

(Belga) Durant l'après-midi de dimanche, un temps sec sous un ciel changeant laissera progressivement la place à des averses locales, parfois orageuses. Des maxima entre 13 degrés à la mer et 19-20 en Campine sont annoncés, selon les prévisions de l'IRM.

Averses et orages sont encore attendus en soirée. Un temps brumeux, avec du brouillard possible, devrait survenir en fin de nuit. Lundi, il fera généralement sec mais gris en matinée, avec des nuages bas et éventuellement du brouillard. Des nuages, puis de nouvelles averses locales dans l'après-midi, seront présents. Le risque d'orage sera toujours là. Des maxima de 12 degrés à la mer à 18 degrés en Campine, sont prévus, avec un vent faible d'ouest puis de direction variable. (Belga)