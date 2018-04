Des averses orageuses avant une fin de semaine plus douce

(Belga) De fortes averses étaient attendues mercredi après-midi. Les maxima iront jusqu'à 15 degrés avant de retomber à 10 degrés jeudi. Des températures plus douces sont attendues en fin de semaine, selon l'IRM.

Mercredi après-midi, les averses arriveront à partir de la France. En fin de journée, elles pourront être assez intenses, localement orageuses et se déplaceront vers l'est. Par endroits, le soleil pourrait faire temporairement quelques apparitions plus larges. Il fera assez venteux, avec des rafales de 50 à 60 km/h, voire 70 km/h ou plus en cas d'orage. En soirée, une nouvelle série d'averses parfois orageuses traversera notre pays à partir de la France, avec toujours un risque de rafales de vent sous les averses. Progressivement durant la nuit, le risque d'averses devrait diminuer. Minima de 3 à 7 degrés. Jeudi, le temps sera d'abord variable avec quelques averses résiduelles. Un temps plus sec s'installera à partir de la région côtière en cours d'après-midi, avant de gagner les provinces de l'est en soirée. Le fond de l'air sera relativement frais avec des températures ne dépassant pas 4 à 9 degrés. Vendredi, après une nuit froide où les minima descendront jusqu'à -4 degrés en Hautes-Fagnes et +2 à la Côte, la journée sera printanière, sèche et lumineuse. Des nuages d'altitude passeront parfois sur la moitié ouest du pays. Les maxima varieront entre 12 et 16 degrés, sous un vent modéré de sud à sud-est. Une vingtaine de degrés sont annoncés pour samedi. (Belga)