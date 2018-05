Des averses orageuses localement

(Belga) De larges éclaircies sont attendues dans la plupart des régions mercredi matin, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Des cumulus se formeront en cours de journée, qui pourront donner lieu à des averses orageuses. Le risque d'orage sera plus important à l'ouest et au nord-ouest du pays.

Les maxima seront compris entre 22°C à la Côte et sur les hauteurs ardennaises, 26°C dans le centre et 28°C en Campine. Le vent, de secteur sud, sera faible à modéré. En soirée et durant la nuit, le risque d'une averse orageuse persistera localement. Il fera sec en première partie de nuit, avant une augmentation de la nébulosité depuis le sud et d'éventuelles averses ou orages. Les minima atteindront 13°C dans les Hautes Fagnes et 17°C localement au nord du pays. De nouvelles averses orageuses, accompagnées localement de grêle, sont encore attendues jeudi, remontant du nord-est de la France. Le temps deviendra plus sec dans l'après-midi à partir de la frontière française. Des averses isolées pourront encore survenir. Vendredi, la nébulosité se fera plus abondante et des averses et orages interviendront durant la journée mais dans une moindre mesure que la veille. Le mercure oscillera entre 19 et 23°C, sous un vent faible à modéré de secteur sud-ouest à nord-ouest. La journée de samedi débutera avec de larges éclaircies, avant le retour d'averses orageuses. (Belga)