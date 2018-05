Des averses, parfois accompagnées d'orages, traversent le pays

L'Institut Royal Météorologique (IRM) a lancé un avertissement jaune pour des orages et des averses dans la nuit de ce mardi à mercredi, entre 20h et 5h du matin. "Ce soir et cette nuit, le temps deviendra humide et instable sur nos régions, avec pour conséquence des averses qui se développeront. Les averses les plus intenses traverseront probablement le centre et la moité nord du pays. Elles pourront être accompagnées d'orages et localement de beaucoup de pluie en peu de temps", a indiqué l'IRM ce mardi soir.





Pas mal de nuages pour ce mercredi



Mercredi matin, une nébulosité abondante avec toujours quelques averses. Plus tard, le temps deviendra sec avec des nuages et de périodes ensoleillées. Dans le sud du pays, la journée commencera avec un temps gris avec des nuages bas et du brouillard par endroits. Plus tard, le temps deviendra là également ensoleillé. Maxima entre 14 degrés au littoral et en Hautes Fagnes, et de 16 à 18 degrés ailleurs. Vent faible et variable et plus tard de secteur nord-est. Au littoral, le vent deviendra modéré de nord-est à nord.



Pendant la nuit de mercredi à jeudi, il fera peu nuageux à serein. Plus tard, des nuages élevés entreront le pays via le sud-est. Risque de nuages bas, de brumes et de brouillard au littoral. Minima entre 4 et 7 degrés. Vent faible de secteur nord-est.



Jeudi, d'abord un temps sec et assez beau avec des voiles de nuages élevés. Ensuite, la nébulosité augmentera depuis la France et dans le courant de la journée quelques averses pourront se développer, éventuellement accompagnées d'un orage local. Maxima entre 12 degrés au littoral et entre 15 et 21 degrés dans l'intérieur du pays. Vent faible à généralement modéré de nord-est, tournant au sud-est à sud.