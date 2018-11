Des averses potentiellement hivernales en Ardenne

(Belga) Le temps sera dans l'ensemble très nuageux avec quelques averses locales lundi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. En Ardenne, elles pourront adopter un caractère hivernal. Les maxima seront compris entre 1 et 2 degrés en Haute Belgique et 6 ou 7 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort de nord-est, accentuant l'impression de froid.

La nébulosité sera le plus souvent abondante en soirée et durant la nuit, avec encore un risque de quelques faibles précipitations hivernales dans le sud du pays. Les minima seront compris entre -3 degrés en Hautes Fagnes et +2 degrés à la mer, avec des valeurs proches de 0 degré dans le centre. Le vent sera modéré et à la côte parfois assez fort de secteur est à nord-est. Mardi, le temps sera d'abord gris mais généralement sec. Dans le courant de la journée, quelques faibles averses seront possibles, sous forme de neige fondante ou de neige sur les hauteurs. Près des Pays-Bas, le temps restera vraisemblablement sec avec quelques éclaircies. Maxima entre 0 et 5 degrés sous un vent modéré à parfois assez fort de secteur est. Mardi soir, la nébulosité restera abondante avec une dernière averse, surtout dans l'ouest. En seconde partie de nuit, le risque de précipitations hivernales augmentera dans l'est du pays. Minima entre -1 et 3 degrés et vent modéré puis faible d'est à sud-est. (Belga)