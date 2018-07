Des averses prévues dans l'après-midi

(Belga) La nébulosité augmentera à partir de la frontière française vendredi après-midi et des averses se développeront par endroits, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Ces averses pourront prendre un caractère orageux dans le sud du pays. Le thermomètre affichera jusqu'à 23° à la Côte et en Ardenne, et 29° dans les régions de plaine.

Vendredi soir et pendant la nuit, les nuages subsisteront et des averses pourront encore se produire localement, notamment en Ardenne qui pourrait être touchée par un coup de tonnerre. Les minima seront compris entre 12° en Hautes Fagnes et 16 ou 17° au littoral, sous un vent généralement calme. Samedi débutera sous les nuages, surtout dans le centre et le sud du pays où quelques averses seront encore présentes. Les éclaircies apparaîtront ensuite et se développeront à partir de la mer. L'après-midi sera sec et souvent ensoleillé au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Pas de chance pour l'Ardenne et la Lorraine toutefois qui pourraient passer la fête nationale sous une drache bien belge. Des averses, éventuellement orageuses, pourront éclater en seconde partie de journée. La chaleur restera de mise avec un mercure grimpant jusqu'à 22° en Hautes Fagnes et 29° en Campine. Dimanche, la journée sera ensoleillée et chaude, avec des températures comprises entre 23 et 29°. Le temps estival se poursuivra la semaine prochaine, avec des valeurs au-delà des 30° attendues.