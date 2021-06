Dès demain, du changement dans les bulletins météo de RTL-TVI: voici comment vous pourrez désormais y participer

À partir de lundi, attendez-vous à du changement dans vos rendez-vous météo sur RTL-TVI. Au programme: plus d'informations et un style totalement revu et corrigé.

Une nouvelle météo se prépare. Pour ce faire, des répétitions se tiennent depuis plusieurs jours. Dès lundi, la pluie et le beau temps seront présentés avec encore plus de détails et de précisions, région par région.

"Il y aura beaucoup de nouveautés dans cette nouvelle météo avec notamment une carte de projections de la couverture nuageuse et des précipitations annoncées dans le courant des heures prochaines, région par région et province par province. Avec aussi la couleur du ciel au-dessus de l'Atomium, l'un des grands symboles de notre pays. Cette couleur va évoluer, ce sera notre point de repère", nous explique Sabrina Jacobs, présentatrice météo.

Cette météo interactive fera appel aux téléspectateurs. "Ils pourront également se servir du bouton orange Alertez-nous RTL Info pour envoyer leurs photos et images et animeront régulièrement eux-mêmes nos bulletins météo", ajoute Sabrina Jacobs.