Des dizaines de morts dans les inondations en Chine

Le mauvais temps a causé beaucoup de dégâts dans les zones touristiques qui avaient été auparavant soumises à des mois de restrictions de voyage en raison de l'apparition du coronavirus. Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des coulées de boue qui ont contraint au déplacement de 230.000 personnes et détruit plus de 1.300 maisons, selon l'agence de presse Xinhua. Dans le sud de la région autonome de Guangxi Zhuang, six personnes ont été déclarées mortes et une autre disparue, a précisé l'agence de presse. Dans la destination populaire de Yangshuo, les rues ont été inondées, forçant les habitants et les visiteurs à évacuer les lieux sur des radeaux de bambou. Le gouvernement local a déclaré que plus d'un millier d'hôtels ont été inondés et qu'au moins 30 sites touristiques ont été endommagés. Le ministère de la gestion des urgences estime que le préjudice économique s'élève désormais à plus de 500 millions d'euros. Au moins treize personnes sont mortes dans la province du Hunan et huit autres sont portées disparues ou ont été tuées dans la province du Guizhou, au sud-ouest du pays, selon les services d'urgence locaux. Les fortes pluies ont commencé début juin et ont entraîné des "niveaux d'eau dangereusement élevés" dans 110 rivières, selon Xinhua. D'autres pluies sont attendues dans le sud dans les prochains jours. (Belga)