Des éclaircies entrecoupées d'averses avant un week-end mitigé

(Belga) Les éclaircies auront la part belle vendredi après-midi mais seront entrecoupées de quelques averses locales, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). À la Côte, le soleil devrait briller après une éventuelle ondée de mi-journée. Le thermomètre oscillera entre 16 et 19°C en Ardennes, 19°C au littoral et 20 à 22°C ailleurs. Le vent sera fort au littoral et modéré dans le reste du pays.

Ce soir et cette nuit, après une dernière ondée, le temps deviendra sec et les nuages se feront plus rares. Quelques champs nuageux pourraient toutefois refaire leur apparition en cours de nuit dans certaines régions. Le vent faiblira et les minima descendront entre 5 et 8°C en Ardenne, 9 et 11°C dans le centre et l'ouest et 12 ou 13°C dans certaines grandes villes. Samedi, le temps sera ensoleillé partout le matin avant le retour des nuages dans l'après-midi, surtout à l'ouest. Le mercure atteindra de 21 à 23°C à la mer et de 24 à 26°C ailleurs. Le vent de secteur sud sera modéré et une brise du nord se lèvera à la Côte l'après-midi. Quelques gouttes seront possibles durant la nuit dans la région du littoral mais le ciel devrait être peu à partiellement nuageux. Le thermostat variera entre 8 et 14°C sous un vent faible. La journée de dimanche commencera sous le soleil avant de se couvrir et de laisser place a d'éventuelles ondées. Les maxima atteindront 19 à 22°C. (Belga)