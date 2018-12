Des éclaircies et des averses dimanche et lundi

(Belga) Des averses tomberont encore dimanche après-midi sur l'ensemble du territoire. Elles pourront même être orageuses. L'IRM émet un avertissement (jaune) pour toutes les provinces.

Dimanche après-midi, après une relative accalmie où l'on pourrait profiter de l'une ou l'autre éclaircie, les averses deviendront plus nombreuses. Les maxima seront compris entre 10 à 12 degrés en Haute Belgique et 13 ou 14 degrés ailleurs. Le vent sera bien présent, modéré à assez fort, de secteur sud-ouest. Dans la nuit de dimanche à lundi, le ciel sera généralement nuageux. Des averses traverseront le pays depuis le sud-ouest. Elles pourront devenir assez intenses, avec un risque d'orage. Les minima seront compris entre 8 ou 9 degrés en Haute Ardenne et 10 ou 11 degrés ailleurs. Le vent restera intense, avec des rafales jusqu'à 65 ou 70 km/h voire davantage sous une averse orageuse. Lundi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des averses et quelques orages. Les maxima seront compris entre 9 et 13 degrés. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort, parfois fort à la mer, avec des rafales jusqu'à 65 ou 70 km/h. Le temps s'annonce moins pluvieux mardi. (Belga)