Des éclaircies et quelques averses orageuses

(Belga) Des éclaircies sont attendues mercredi après-midi, ainsi que des nuages qui pourront donner lieu à quelques averses, éventuellement orageuses, surtout sur le nord-ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 20°C au littoral et 28°C en Campine. Le vent sera faible de direction variable ou de secteur sud.

En soirée, le risque d'orages persistera, avant un temps plus sec et de larges éclaircies. En seconde partie de nuit toutefois, des averses orageuses arriveront depuis la France et toucheront le sud du pays. Les minima oscilleront entre 13°C en Hautes Fagnes et 17°C en plaine. Jeudi, les averses orageuses présentes au sud concerneront aussi le nord du pays en matinée. Elles pourront être accompagnées de grêle. Le temps se calmera dans l'après-midi, sous des maxima compris entre 21°C à la mer et 27°C en Campine. La journée de vendredi débutera au sec, avec des éclaircies à l'intérieur du pays, tandis que le ciel sera plus nuageux à la mer. Des averses et éventuellement un coup de tonnerre ne sont pas exclus au fil des heures. Le thermomètre affichera entre 19 et 24°C. (Belga)