Des éclaircies et un temps sec pour entamer les vacances de Toussaint

(Belga) Le congé d'automne débute sous des éclaircies encore larges sur la plupart des régions avec toutefois un peu de brume ou de brouillard par endroits le matin, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Les champs nuageux deviendront ensuite progressivement plus nombreux, mais les éclaircies resteront présentes.

Lundi après-midi, une ondée locale ne sera pas exclue dans le nord du pays et à la côte. Les maxima seront compris entre 7 ou 8 degrés en Hautes Fagnes et 12 ou 13 degrés en Flandre. Le vent sera faible à modéré de secteur nord à nord-est. Mardi et mercredi, le temps sera souvent ensoleillé et calme avec des maxima oscillant autour de 10 à 11 degrés. De faibles gelées nocturnes seront possibles dans certaines régions, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. (Belga)