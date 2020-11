Des éclaircies pour jeudi avec l'une ou l'autre averse

(Belga) Le temps sera variable jeudi avec de larges éclaircies sur l'ouest et le centre alors que le ciel sera encore chargé dans l'est du pays. Les maxima iront de 9 à 12 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le vent sera modéré, et le matin temporairement assez fort, de sud-ouest, avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, il fera sec avec de larges éclaircies. Sur les hauts plateaux ardennais, des nuages bas seront à nouveau possibles. Minima de 1 degré localement en Ardenne à 6 degrés ailleurs. Vendredi, il fera dans l'ensemble très nuageux avec de faibles pluies, surtout l'après-midi au passage d'un front chaud. Les maxima se situeront entre 10 degrés sur les hauteurs ardennaises et 13 ou 14 degrés en Basse ou Moyenne Belgique. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest.