Des éclaircies pour profiter des terrasses samedi après-midi

Ce samedi, en début d'après-midi, le temps sera d'abord encore très nuageux avec un peu de pluie, principalement sur l'ouest et le centre du pays. Sur les régions de l'est, il s'agira plutôt de quelques gouttes. Ensuite, un temps plus sec se mettra assez rapidement en place à partir de la frontière française et des éclaircies gagneront progressivement le pays, indique samedi l'institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée.

Une averse résiduelle restera toutefois possible, essentiellement sur l'ouest. Les températures ne cesseront d'augmenter tout au long de la journée avec des valeurs maximales probablement atteintes en début de soirée. Treize degrés sont ainsi attendus en Hautes-Fagnes, 18 degrés sur le centre et 19 voire localement 20 degrés sur l'ouest. Le vent de sud à sud-est s'orientera au sud-ouest et il sera modéré à assez fort avec des rafales de 50 voire 60 km/h. Ce soir et cette nuit, le temps sera sec sur tout le pays. De larges éclaircies s'étendront à l'ensemble des régions malgré la présence de voiles d'altitude. En soirée, les températures seront comprises entre 12 à 14 degrés en Ardenne et 15 à 17 degrés en plaine. Cette nuit, les minima descendront vers 7 degrés en Hautes-Fagnes et souvent 12 ou 13 degrés ailleurs.