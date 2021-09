Des éclaircies, quelques nuages et de la douceur

(Belga) Nuages et éclaircies se chamailleront le ciel jeudi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Au littoral, le ciel sera plutôt serein, tandis qu'au sud du sillon Sambre et Meuse, les nuages vont être majoritaires. Nous resterons à l'abri des gouttes avec des maxima compris entre 15 degrés en Haute Ardenne et 21 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré.

Cette nuit, des nuages bas et du brouillard se formeront, principalement dans l'ouest du pays. Les minima se situeront autour de 7 degrés dans les vallées ardennaises, voire seulement 4 degrés localement. Ailleurs, ils varieront entre 8 et 13 degrés. Vendredi, après dissipation de la grisaille matinale, nous bénéficierons d'un temps sec avec du soleil et des nuages cumuliformes. Le thermomètre grimpera jusqu'à 21 degrés. Le vent, lui sera faible à modéré. Samedi, les nuages encombreront le ciel, mais le soleil réussira à percer par endroits. Le thermomètre affichera 23° à son maximum, en Campine. (Belga)