Des éclaircies s'invitent pour l'après-midi

(Belga) Après une matinée humide, les précipitations s'estomperont vendredi après-midi pour laisser place à de timides éclaircies, excepté dans l'est du territoire, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Le mercure grimpera même jusque 18°C localement dans le centre.

En soirée et durant la nuit, le sud et le bord de mer essuieront encore des périodes de pluie mais le reste du pays profitera encore des éclaircies. Les températures minimales oscilleront entre 10 et 13°C sous un vent faible puis modéré. Samedi, une zone de pluie et d'averses traversera nos régions depuis le sud-ouest en direction des Pays-Bas et de l'Allemagne, mais seules les provinces de Flandre occidentale et orientale devront composer avec quelques averses localisées. Le temps sera plus favorable dans le centre du pays durant l'après-midi. Les maxima atteindront 14°C en Hautes Fagnes et 17 ou 18°C en plaine sous un vent modéré. Dimanche matin, les éclaircies localisées céderont rapidement le pas à un ciel très nuageux depuis le sud-ouest. La pluie s'étalera sur le sud-est tandis que le nord-ouest devrait bénéficier d'un temps sec. Les températures se maintiendront entre 15°C et 18°C. (Belga)