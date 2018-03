Des éclaircies un peu plus généreuses ce lundi après-midi

(Belga) Les éclaircies se feront plus généreuses lundi après-midi dans le centre et le nord du pays. Dans le sud, les nuages resteront nombreux, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Le thermomètre affichera entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 3 ou 4 degrés en plaine, sous un vent modéré et plutôt fort à la mer.

Dans la nuit de lundi à mardi, le ciel sera étoilé dans la plupart des régions. Des champs nuageux arriveront ensuite depuis la frontière néerlandaise et quelques faibles précipitations pourraient tomber, principalement dans le nord du pays. Dans le nord-ouest, il s'agira plutôt d'un peu de pluie, éventuellement verglaçante. Ailleurs, de la neige ne sera pas à exclure. Avec l'arrivée de cet air plus humide, de la brume et du brouillard givrant pourront se former localement, sous des minima compris entre -1 degré au littoral et -8 degrés dans certaines vallées ardennaises. Le vent généralement modéré reviendra du secteur nord-est au nord. Mardi, la journée débutera sous un ciel plutôt gris avec quelques flocons de neige dans l'ouest du pays. Il fera ensuite plus sec depuis le nord et de larges éclaircies se dessineront. Les maxima, plus doux bien que toujours trop frais pour la saison, seront compris entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés dans le nord du pays. Le vent sera modéré, et à la mer assez fort, de secteur nord. Le reste de la semaine s'annonce plus doux mais souvent gris et humide avec parfois quelques précipitations. (Belga)