Des intempéries touchent les pays: coulées de boues et inondations en plusieurs endroits

Vous êtes nombreux à nous signaler via le bouton orange Alertez-nous des dégâts suite aux intempéries qui touchent une partie du pays en cette fin de journée. La province de Namur semble particulièrement touchée ainsi que le Limbourg et le Brabant wallon. "Violentes inondations et coulées de boue dans la région de Jemeppe-sur-Sambre. Les pompiers sont mobilisés en force sur place! Plusieurs maisons sont sous la boue. Des voitures ont été emportées par l’eau (…). Du jamais vu en réel", témoigne une personne. Des inondations nous sont également signalées du côté de Bovesse (La Bruyère) en province de Namur, mais à Spy, Marchovelette, Gembloux et Beuzet. Des averses orageuses ont frappé aussi le Brabant wallon à Perwez notamment.

-

Le rail touché

Le trafic ferroviaire entre Gembloux et Namur est interrompu en raison de la foudre qui a bloqué deux passages à niveau à Saint-Denis Bovesse, a indiqué Arnaud Reymann, porte-parole d'Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Les rails sont par ailleurs sous eau à cet endroit. Les passages à niveau sont en mode alerte et donc fermés. Le trafic a été interrompu entre Gembloux et Namur. "Cela représente 2 trains par heure environ et un autre toutes les deux heures. Un service de navettes a été mis en place pour les passagers", a précisé le porte-parole.

Des résidents d'une maison de repos à Bree relogés

Un plan d'intervention médical a été mis en place pour les résidents d'une maison de retraite à Bree (Limbourg). Le bâtiment a été touché par de fortes inondations. Des inondations ont également été signalées dans le reste de la ville de Bree. Les pompiers effectuent des travaux de pompage.

Pour rappel, l'Institut royal météorologique (IRM) avait lancé dimanche après-midi une alerte orange aux orages pour les provinces de Liège et de Limbourg. Les autres régions, à l'exception notable du littoral et de la province de Flandre occidentale, sont placées, quant à elles, en alerte jaune, indique-t-il dans un communiqué. Des averses intenses accompagnées d'orages et de grêle pouvant conduire à des cumuls de précipitations importants en peu de temps continueront en effet à se développer localement dimanche après-midi et en soirée, précise l'IRM. Si l'est et le nord-est du pays devront composer avec les précipitations les plus marquées, l'ouest du pays devrait être épargné par les fortes averses, ajoute encore l'IRM. L'alerte orange restera en vigueur jusque 19h00 tandis que le code jaune s'appliquera jusque 22h00.



©Alertez-Nous/ à Beuzet