Des journées chaudes et des nuits très douces

(Belga) Lundi après-midi, les maxima atteindront 29 degrés en Campine, 24 degrés à la mer et en Hautes Fagnes, avec un vent faible à modéré de secteur ouest qui ira ensuite en s'affaiblissant, sauf sur le littoral. Le soleil sera dominant, et le ciel restera serein, peu nuageux, durant la nuit, quand le mercure baissera un peu, mais sans descendre sous les 12°C en Hautes Fagnes et les 18 en plaine, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Mardi sera du même acabit, avec quelques degrés en plus: un ciel peu nuageux à serein, et des températures atteignant 33 degrés en Campine. A la côte et sur les hauteurs, jusqu'à 28 à 29 degrés sont attendus. Un vent faible de sud-est se fera modéré de nord-est sur le littoral. La nuit sera très douce, avec des températures au-delà des 23 degrés sur l'ouest du pays et des 18 degrés en Hautes Fagnes. La chaleur s'accentuera encore mercredi et jeudi. (Belga)