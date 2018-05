Des journées chaudes et orageuses

(Belga) Il fera orageux dimanche après-midi et l'Institut royal météorologique avertit d'averses orageuses intenses sur l'ensemble du territoire à partir de 14 heures et jusqu'en fin de soirée. Des conditions similaires sont attendues en début de semaine.

Dimanche après-midi, de fortes averses orageuses toucheront le territoire, donnant localement de la grêle et d'importantes quantités de pluie. Les maxima oscilleront entre 24 degrés en Hautes-Fagnes et 29 degrés en Campine, sous un vent faible à parfois modéré de directions variées. Ce soir et en début de nuit, d'intenses averses orageuses se produiront encore par endroits, toujours avec un risque de grêle et de fortes précipitations. En cours de nuit, le temps deviendra sec avec des éclaircies. De la brume et du brouillard se développeront essentiellement sur la moitié nord-ouest. Les minima varieront entre 12 et 17 degrés. Lundi, le temps sera provisoirement sec et ensoleillé. Ensuite, des nuages cumuliformes se formeront et évolueront localement en averses orageuses. Il fera toujours assez chaud, avec des maxima de 24 degrés en Ardenne ainsi qu'au littoral, 28 degrés dans le centre et 29 degrés en Campine. Le vent, d'abord faible et variable, deviendra faible à modéré et s'orientera au secteur nord à nord-est. La nuit de lundi à mardi, le temps devrait être généralement sec. Mardi, encore un temps chaud avec des maxima de 22 ou 23 degrés à la Côte ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne, à 28 ou 29 degrés dans le nord du pays. En matinée, l'activité orageuse augmentera rapidement. Les orages seront localement intenses avec risque d'importantes quantités de précipitations en peu de temps, de grêle et de rafales de vent.