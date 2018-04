Le thermomètre va grimper jusqu'à 24°C ce dimanche: la région la plus chaude n'est pas du tout la Côte

Le soleil a fait son grand retour ce week-end. Pour ce dimanche, vous pouvez compter sur des maxima compris entre 13°C et 24°C selon les régions du pays. Et au contraire de ce que vous pourriez penser, la zone la plus chaude n'est pas la Côte, loin de là. Une brise venue de la mer s'installe le long de la mer du Nord, et de façon plus générale, la nébulosité est plus abondante ce matin avec un risque de légère pluie dans cette région. Du coup, les maxima sont de 13°C à la Côte, voire de 10°C durant l'après-midi si la brise fait descendre le mercure.



Pour le reste du pays, il fait chaud chaud dans l'intérieur des terres avec des maxima de 20 à localement 24 degrés, sous un vent généralement faible et variable. Le temps reste sec dans la plupart des régions avec du soleil et des champs nuageux.



Ce soir et cette nuit, les champs nuageux se feront progressivement plus nombreux. En basse et moyenne Belgique, le temps deviendra probablement brumeux. Au littoral et dans le nord-ouest, il faudra s'attendre à du brouillard et des nuages bas. Les minima varieront de 7 ou 8 degrés à la mer et Ardenne à 9 ou 10 degrés dans le centre. Le vent sera faible à localement modéré de direction variable ou de secteur nord. A la côte, il sera modéré de nord à nord-est.





Le début de semaine



Lundi, le ciel sera partiellement à très nuageux, notamment dans la moitié nord-ouest du pays. Le temps sera d'abord le plus souvent sec. Ensuite, des averses pourront se développer dans le courant de l'après-midi depuis la frontière française. Les maxima varieront de 17 à 21 degrés dans l’intérieur des terres. A la mer, une brise de mer modérée de nord à nord-est empêchera le mercure de dépasser les 13 degrés.



Mardi, on bénéficiera de régulières périodes ensoleillées, mais l'une ou l'autre averse pourra se développer en cours de journée. Les maxima s’échelonneront de 12 à 16 degrés, sous un vent modéré de sud-est.



Mercredi, le temps restera le plus souvent sec avec de éclaircies généralement larges. Les maxima seront compris entre 16 et 19 degrés, sous un vent modéré de secteur est.





Des averses dès jeudi



Jeudi et vendredi, le temps deviendra variable avec un risque d'averses. L'après-midi, ces dernières pourront prendre un caractère orageux. Les maxima varieront de 14 à 19 degrés, sous un vent faible de secteur sud.