Des nuages au menu

(Belga) Un ciel partiellement nuageux devrait dominer lundi, avec quelques averses possibles. Durant l'après-midi, le temps sera malgré tout généralement sec. Le mercure atteindra 13 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés dans le centre du pays, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Un vent généralement modéré, d'abord d'ouest-sud-ouest puis de secteur sud-ouest, soufflera. Durant la soirée et la nuit, les nuages s'accentueront et se généraliseront. La pluie se manifestera essentiellement sur la moitié nord-ouest du pays. Les minima seront compris entre 10 degrés sur les hauteurs ardennaises et 15 à la mer. Le vent sera d'abord modéré de secteur sud puis il s'orientera au sud-ouest et deviendra assez fort au littoral. (Belga)