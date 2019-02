Des nuages au programme de l'après-midi

(Belga) Un ciel partiellement à très nuageux est prévu cette après-midi, avec également le risque d'une petite averse de pluie locale, selon les dernières prévisions de l'IRM. Sur les hauteurs, de la neige fondante pourrait encore tomber. Les températures se feront plus douces, avec des maxima de 1 à 6 degrés.

Un vent faible, voire modéré à la mer et sur les sommets ardennais, soufflera, de secteur sud à sud-est. La nuit sera quant à elle nuageuse, avec un peu de neige fondante à nouveau sur l'est, neige tout court sur les Hautes Fagnes. Ailleurs, de la pluie est possible, mais sur l'ouest et le nord-ouest le temps devrait rester assez sec. Le mercure descendra sous le 0 en Hautes Fagnes (minima de -1°) mais ne plongera pas sous les 3 degrés au littoral. Samedi, un ciel très nuageux est attendu, avec quelques éclaircies locales. De la brume et du brouillard sont possibles sur les hauteurs, ainsi que d'éventuelles chutes de neige. (Belga)