Des nuages avant le retour de la pluie vendredi

(Belga) La nébulosité restera abondante jeudi alors que la pluie doit faire son retour aux premières heures de vendredi sous des températures assez douces pouvant dépasser les 10 degrés, selon les prévisions de l'IRM.

Jeudi après-midi, les maxima se situeront entre 1 ou 2 degrés sur les hauteurs ardennaises et 7 ou 8 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera modéré de secteur sud à sud-ouest. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le ciel restera très nuageux avec un risque de quelques bruines, surtout en Ardenne. En fin de nuit, des pluies toucheront notre territoire à partir de l'ouest. Les minima se situeront entre 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et 8 degrés dans la région côtière. Les températures augmenteront ensuite un peu dans le courant de la nuit. Vendredi, le ciel sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie ou de bruine. Il fera doux avec des maxima de 5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 ou 11 degrés à la Côte. Le vent sera modéré à localement assez fort. Le temps devrait rester sec ce week-end avec de belles éclaircies et des maxima de 7 degrés. (Belga)