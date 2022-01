Prévisions météo: des nuages, de la pluie et surtout de la neige au menu des prochains jours

Samedi, vers l'aube, des éclaircies, parfois larges seront présentes sous un temps généralement sec. En Ardenne , toutefois, on peut s'attendre à la présence de nuages bas. Mais rapidement, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest et il s'ensuivra de la pluie. Cette zone de précipitations transitera vers l'est en cours de journée et en haute Ardenne, de la neige fondante ou de la neige sera encore possible. Les maxima, oscilleront entre 0 ou 1 degré en haute Ardenne à 8 degrés dans l'ouest.

Dimanche matin, la nébulosité sera encore abondante sur la plupart des régions avec de la pluie en plaine et des précipitations hivernales en Ardenne. En cours de journée, la perturbation s'évacuera vers l'Allemagne et à l'arrière on retrouvera un temps plus sec avec davantage d’éclaircies. Les maxima seront compris entre 0 degrés en Hautes-Fagnes à 7 degrés à la côte.