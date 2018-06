Des nuages, des éclaircies et de la pluie au menu

(Belga) La nébulosité sera d'abord abondante ce lundi avec, par moments, quelques faibles pluies intermittentes. En cours d'après-midi, les éclaircies reviendront au littoral, avant de gagner les autres régions, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre 18 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés en Campine, sous un vent modéré de sud-ouest. Au littoral, il sera parfois encore assez fort.

Ce lundi soir et pendant la nuit, le ciel sera dégagé dans un premier temps. En seconde partie de nuit, une couverture de nuages bas s'étendra depuis l'ouest sur l'ensemble du pays mais le temps restera sec. Les minima descendront de 10 à 15 degrés, sous un vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest. Mardi, le temps sera similaire, avec des maxima oscillant entre 19 et 23 degrés. La journée de mercredi sera la plus chaude de la semaine, avec des températures grimpant jusqu'à 29 degrés.