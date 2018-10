Des nuages, des nuages et encore des nuages

(Belga) Le ciel restera très nuageux à couvert ce mercredi après-midi, avec toujours un risque de quelques faibles pluies ou de bruine dans la moitié est du pays, surtout sur le relief, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). La situation ne devrait pas sensiblement varier pour la seconde partie de semaine, avec des nuages jeudi, des nuages vendredi et des... averses samedi.

Malgré la couverture nuageuse, quelques timides éclaircies pourraient se dessiner sur le nord­-ouest du pays mercredi après-midi. Les maxima varieront de 13 à 17°C. Les températures chuteront à 8 à 12°C durant la nuit. De faibles pluies ou de la bruine seront alors possibles dans la moitié est du pays. En Ardenne, des nuages bas diminueront la visibilité. Jeudi, la nébulosité sera généralement abondante mais le temps restera plutôt sec. De timides éclaircies seront possibles l'après­-midi, surtout dans le sud et l'est du pays. Les maxima oscilleront entre 10 et 14°C. La nuit de jeudi à vendredi, le temps sera sec mais toujours nuageux avec des minima compris entre 7 et 11°C. Vendredi, la nébulosité sera d'abord abondante sur la plupart des régions avec éventuellement quelques bruines ou faibles pluies localisées. Avant la mi-journée, une zone de précipitations plus marquées atteindra le littoral. Elle s'enfoncera les heures suivantes dans l'intérieur des terres avant de s'évacuer en soirée par l'Allemagne. Les maxima varieront entre 8°C en Hautes Fagnes et 13°C dans le centre du pays. Samedi, des averses feront leur apparition, principalement sur la région flamande. Un coup de tonnerre n'est pas exclu à la Côte. (Belga)