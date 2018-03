Des nuages et de la douceur pour le week-end

(Belga) Le temps restera souvent très nuageux à couvert avec quelques gouttes de pluie possibles par endroits vendredi après-midi. Les maxima varieront entre 4 et 10 degrés sous un vent modéré de sud à sud-ouest, indique l'IRM dans ses prévisions de la mi-journée.

Vendredi soir et la nuit suivante, le ciel sera souvent très nuageux mais le temps devrait rester généralement sec à quelques exceptions près. Les minima seront compris entre 3 et 5 degrés en plaine et de 0 à 2 degrés en Ardenne. Le vent deviendra faible à modéré de secteur sud à sud-est. Samedi, les champs nuageux seront encore nombreux et pourraient laisser échapper quelques gouttes, notamment à la côte. Ailleurs, le temps sera généralement sec. Les maxima s'établiront entre 7 et 11 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, autour de 10 degrés à la côte, et entre 10 et 12 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré d'est à sud-est puis s'orientera au nord-est. De faibles gelées nocturnes seront à craindre dans la nuit de samedi à dimanche avec le retour d'éclaircies plus franches. La journée de dimanche débutera sous un ciel très nuageux avec parfois une averse sur l'ouest du pays. Ailleurs, le temps restera sec avec des éclaircies pouvant être larges. Les maxima seront compris entre 8 et 10 degrés en Ardenne et entre 10 et 14 degrés ailleurs sous un vent faible modéré de direction variée. Lundi verra une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, parfois à l'origine d'une averse. Les maxima seront compris entre 6 et 10 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur nord à nord-ouest. Le reste de la semaine prochaine s'annonce assez perturbé avec des giboulées et un temps plus frais. (Belga)