Des nuages et de la neige à prévoir ce week-end

Ce vendredi après-midi, le temps deviendra souvent couvert sur l'ensemble des régions avec de faibles pluies ou bruines sur l'ouest et de la pluie ou temporairement de la neige fondante sur le centre, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En progressant vers l'est, ces précipitations prendront la forme de faibles chutes de neige menant à une accumulation de 1 à 3 cm au-dessus de 350 à 400 m d'altitude, et ce principalement sur la partie sud du Massif ardennais, où les précipitations se renforceront quelque peu. Les maxima seront compris entre -1°C sur les sommets ardennais, 3°C sur le centre et 6°C à la mer. Le vent deviendra modéré à assez fort de secteur sud-sud-ouest avec la possibilité de rafales allant de 50 à 60 km/h.

En soirée et en première partie de nuit, le temps sera couvert et les précipitations hivernales se poursuivront sur l'est du pays tout en se renforçant quelque peu. Toutefois, la neige se transformera progressivement en pluie, pouvant temporairement et localement adopter un caractère verglaçant, sous 500 m d'altitude environ. Au-dessus de 500 m, il s'agira encore de neige avec une accumulation supplémentaire de 1 à 4 cm. Ailleurs, il s'agira de pluie. En seconde partie de nuit, le dégel s'amorcera sur toutes les régions avec des pluies faibles à modérées généralisées avant le retour d'un temps plus sec et de quelques éclaircies sur l'ouest en fin de période. Les minima, atteints en soirée, seront compris entre -1°C en Hautes-Fagnes, 3°C sur le centre et 5°C au littoral. Samedi, la journée débutera sous un ciel souvent très nuageux à couvert. Des périodes plus sèches gagneront temporairement toutes les régions avec l'une ou l'autre éclaircie, excepté le sud-est où les dernières pluies résiduelles tomberont. En fin de matinée et l'après-midi, de nouvelles averses ou périodes de pluie traverseront l'ensemble du pays depuis le littoral. Les maxima seront compris entre 3°C en Hautes-Fagnes, 7°C sur le centre et 8°C au littoral. Dimanche, le ciel sera assez nuageux avec quelques averses de neige en Ardenne et à caractère hivernal dans les autres régions. Les maxima seront proches de 0°C en haute Ardenne, 4°C dans le centre du pays et 6°C en bord de mer. Lundi, la nébulosité sera abondante avec un temps d'abord sec. L'après-midi, une zone de précipitations envahira le pays à partir de l'ouest avec par moments quelques pluies. En soirée, les précipitations atteindront l'Ardenne sous forme de neige. Les maxima seront proches de 4°C dans le centre du pays avec un vent généralement modéré de sud-ouest. Mardi, le soleil pourra faire quelques apparitions l'avant-midi, puis le ciel se couvrira à nouveau et une nouvelle zone de précipitations envahira notre pays par l'ouest. Elle atteindra l'Ardenne en soirée sous forme de neige. Les maxima seront proches de 5°C. Le vent de sud-ouest reviendra au sud en devenant assez fort avec des rafales proches de 70 km/h. Mercredi, la nébulosité sera assez abondante avec quelques averses qui prendront un caractère hivernal en Ardenne. Les maxima seront proches de 6°C dans le centre du pays.