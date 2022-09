Des nuages et de la pluie au menu avant le retour du soleil dimanche

(Belga) Les nuages et la pluie accompagnés de rafales venteuses de 40 à 60 km/h seront au menu de vendredi après-midi. Des orages parfois intenses sont également à prévoir, avertit l'Institut Royal météorologique (IRM). Le thermomètre oscillera entre 15 et 20 degrés. Le risque de pluie sera variable mais restera bien présent tout au long de la soirée et de la nuit, d'abord au sud du sillon Sambre et Meuse, puis dans la moitié nord du pays. Les minima iront de 11 à 16 °C sous un vent modéré voire assez fort.

Quelques timides éclaircies pointeront leur nez samedi, mais les nuages resteront majoritaires et continueront à répandre leurs précipitations sur toute la Belgique et en particulier dans les régions proches des Pays-Bas. Les maxima ne dépasseront pas les 15 ou 16 °C en Haute-Fagnes et 21°C localement en plaine. Le vent sera modéré et jusqu'à assez fort au littoral. Dans la nuit de samedi à dimanche, les averses s'estomperont pour laisser place à des nuages bas ou du brouillard. Un vent faible soufflera sous des températures allant de 11 à 16 °C. Les nuages bas persisteront dimanche matin mais de larges éclaircies viendront illuminer le territoire au cours de la journée. Sous un vent faible, le mercure remontera entre 18 et 23 °C. (Belga)