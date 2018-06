Des nuages et de la pluie en seconde partie de semaine

(Belga) Ce lundi après-midi, le temps restera sec sur la plupart des régions avec du soleil et des nuages cumuliformes dans l'intérieur des terres. A la mer, le temps restera nuageux avec du brouillard, prévoit l'IRM. Les maxima seront compris entre 16° à la côte et 26° en Campine. A partir de mardi soir, le ciel deviendra plus nuageux et de la pluie sera à craindre.

Lundi soir et la nuit suivante, il y aura progressivement de larges éclaircies. La nuit, les nuages bas s'étendront. Les minima oscilleront de 11° à 15°. Mardi, la grisaille aura d'abord du mal à se dissiper mais le temps restera sec. A la mi-journée, on aura de 16° à la mer à 25° en Campine. Mercredi matin, le soleil sera généreux. Le ciel se chargera ensuite depuis la Lorraine et des averses orageuses pourront éclater au sud du sillon Sambre-et-Meuse durant l'après-midi. Le reste du pays devrait conserver un temps sec. Les maxima oscilleront entre 22° et 28°. Au littoral, les températures ne dépasseront pas 18°. Jeudi, une zone pluvio-orageuse assez active remontera sur le pays depuis le Luxembourg. Les maxima varieront entre 20° et 25°. Vendredi, une zone pluvio-orageuse traînera en première partie de journée sur une partie de la Belgique. Nous devrions retrouver un temps plus calme et plus sec l'après-midi, avec éventuellement quelques éclaircies depuis la frontière française. Il fera moins chaud avec des maxima compris entre 18° et 23°. (Belga)