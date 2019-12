Des nuages et encore quelques averses

(Belga) Pour ce lundi après-midi, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit un ciel partiellement nuageux avec encore quelques averses résiduelles, surtout sur le nord et l'est du pays. Quelques flocons ne sont pas exclus sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Le soleil devrait se montrer plus généreux sur l'ouest du pays, tandis que les nuages bas pourraient rester accrochés sur l'Ardenne et parfois réduire la visibilité. Les maxima seront de 2 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 8 degrés en bord de mer. Le vent sera faible à modéré de nord-ouest, devenant faible d'ouest en soirée.

En soirée et la nuit prochaine, le ciel sera d'abord peu nuageux. Le temps deviendra ensuite brumeux avec formation de brouillards givrants et de nuages bas. Quelques plaques de givre pourront par endroits rendre les routes glissantes. Les minima oscilleront entre -2 à +3, en fonction des éclaircies. Demain mardi, les brumes, brouillards givrants et nuages bas pourront persister dans certaines régions. Quelques rayons de soleil reviendront cependant par endroits. Les maxima seront de 3 à 8 degrés. Mercredi, la grisaille pourrait être tenace sur le centre et le nord du pays et persister durant une grande partie de la journée. Le ciel devrait se montrer par contre nettement plus ensoleillé dans les régions situées au sud de la Sambre et de la Meuse. Les maxima seront compris entre 2 et 4 degrés dans les régions où la grisaille persistera, et grimperont jusqu'à 7 degrés dans les régions plus ensoleillées. (Belga)