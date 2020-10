Des nuages et quelques averses pour clôturer le week-end

(Belga) Le ciel sera partiellement à parfois très nuageux dimanche après-midi avec par endroits un peu de pluie ou une averse, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima varieront entre 8 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 13 degrés en Flandre. Le vent sera faible à modéré et s'orientera entre l'ouest et le nord­-ouest.

Une dernière averse résiduelle sera encore possible dimanche soir, puis le temps sera généralement sec la nuit prochaine. Le ciel deviendra brumeux et des bancs de brouillard et de nuages bas se formeront par endroits, surtout sur l'est du pays. Les températures redescendront entre 2 et 4 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 4 et 6 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible d'ouest à nord­-ouest, s'orientant au sud en cours de nuit. Lundi, brumes, brouillards et nuages bas se lèveront lentement en cours d'avant­-midi. Le ciel deviendra ensuite partiellement nuageux avec un soleil parfois voilé par des champs de nuages élevés. Les maxima varieront entre 9 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 14 degrés en Flandre. Le temps devrait encore rester sec jusqu'en fin de nuit. Mardi, le ciel se couvrira puis des pluies intermittentes se propageront sur le pays. Les maxima varieront entre 13 et 16 degrés, en fonction des précipitations. (Belga)