Des nuages et un peu de pluie pour l'après-midi

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit une nébulosité le plus souvent abondante avec quelques faibles pluies ou bruines, surtout au sud du pays samedi après-midi. Un temps plus sec avec quelques éclaircies sera possible en région côtière. Les maxima, doux, oscilleront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort de secteur ouest avec des rafales jusque 60 km/h.

En soirée samedi, la nébulosité sera encore abondante en Ardenne et en Gaume avec des pluies faibles à modérées. Ailleurs, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies parfois larges. En cours de nuit, les éclaircies s'étendront au reste du pays, le temps devenant alors généralement sec partout. En Ardenne, toutefois, le risque de nuages bas persistera. Les minima oscilleront entre ­1 degré en haute Ardenne et +6 degrés à la côte. Il y aura un risque de formation de plaques de givre ou de glace principalement au sud du sillon Sambre et Meuse en cours de nuit. Dimanche matin, des éclaircies seront présentes en de nombreux endroits mais en haute Ardenne, les nuages bas pourront temporairement limiter localement la visibilité. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable avec toutefois davantage de soleil à la côte. Le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes à 7 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord­-ouest, revenant au sud­-ouest en fin de journée.